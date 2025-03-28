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В Красноярском микрорайоне Удачный снесли незаконный забор

После прокурорской проверки демонтированы незаконные строения в микрорайоне Удачный.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском микрорайоне Удачный после прокурорской проверки снесли незаконный забор у протоки Енисея. Как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, в 2016 году компания «ТемпСтрой» и мэрия заключили договор аренды участка площадью 5,6 тысячи квадратных метров.

Через год организации разрешили построить на выделенной территории две бани — их площадь составила около 53 «квадратов». После возведения объектов руководитель фирмы на правах собственника капитальных строений в 2021 году обратился в департамент муниципального имущества за выкупом участка по льготной цене.

В итоге бизнесмен приобрел землю в престижном районе города всего за 2,1 миллиона рублей вместо 60 миллионов.

— Такая процедура имеет место быть, но при соразмерности строений и площади выделенного участка. Именно несоответствие этих двух параметров — в 50 раз — привлекло внимание прокуратуры, — добавила пресс-служба.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной. После этого собственник самостоятельно демонтировал незаконное ограждение.

Полное устранение нарушений — на контроле надзорного ведомства.