В Красноярском микрорайоне Удачный снесли незаконный забор

В Красноярском микрорайоне Удачный после прокурорской проверки снесли незаконный забор у протоки Енисея. Как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, в 2016 году компания «ТемпСтрой» и мэрия заключили договор аренды участка площадью 5,6 тысячи квадратных метров.
Через год организации разрешили построить на выделенной территории две бани — их площадь составила около 53 «квадратов». После возведения объектов руководитель фирмы на правах собственника капитальных строений в 2021 году обратился в департамент муниципального имущества за выкупом участка по льготной цене.
В итоге бизнесмен приобрел землю в престижном районе города всего за 2,1 миллиона рублей вместо 60 миллионов.
— Такая процедура имеет место быть, но при соразмерности строений и площади выделенного участка. Именно несоответствие этих двух параметров — в 50 раз — привлекло внимание прокуратуры, — добавила пресс-служба.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной. После этого собственник самостоятельно демонтировал незаконное ограждение.
Полное устранение нарушений — на контроле надзорного ведомства.