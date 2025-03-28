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Витебские спасатели передали жителям ДНР гуманитарный груз

28 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В рамках благотворительной республиканской акции «Спина к спине» спасатели Витебской области передали гуманитарный груз для жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Спасатели приобрели приборы для обогрева помещений и бактерицидные рециркуляторы воздуха — всего 30 единиц оборудования. Подготовленную гуманитарную помощь передали сначала в Новополоцк, а оттуда с общим грузом приборы будут отправлены в пункты временного размещения граждан в ДНР.

В мероприятии приняли участие спасатели, представители общественных объединений, воспитанники военно-патриотического клуба «Спасатель».

Начальник Витебского областного УМЧС, член Совета Республики Сергей Мелешкин отметил, что наша страна помогает братским народам по всему миру. «Мы помогаем ряду стран Африки, Кубе, с кем поддерживаем отношения. Так и здесь. Сегодня нуждается в помощи Донецкая Народная Республика. Мы откликнулись, понимая важность такой помощи», — подчеркнул он.

Материальные ценности и предметы первой необходимости, кроме спасателей, собирали военнослужащие Полоцкого гарнизона, трудовые коллективы железнодорожников из Орши, представители частного бизнеса. Общий вес гуманитарного груза составит около 3 тонн. В ДНР отправятся более 150 теплых одеял и подушек, продукты питания: крупы, сахар, консервы, макаронные изделия, предметы личной гигиены и бытовой химии, генераторы, обогреватели и бактерицидные очистители воздуха. Для детей собрано более 100 кг конфет и 400 единиц одежды.