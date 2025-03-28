Витебские спасатели передали жителям ДНР гуманитарный груз

Начальник Витебского областного УМЧС, член Совета Республики Сергей Мелешкин отметил, что наша страна помогает братским народам по всему миру. «Мы помогаем ряду стран Африки, Кубе, с кем поддерживаем отношения. Так и здесь. Сегодня нуждается в помощи Донецкая Народная Республика. Мы откликнулись, понимая важность такой помощи», — подчеркнул он.