Оповещения о случаях ЧС и бедствиях в Молдове можно будет получить по телефону

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Жители Молдовы будут получать предупреждения о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях через телефонную рассылку. Для реализации этого проекта парламент одобрил в окончательном чтении кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития.
Документ предусматривает выделение Молдове Всемирным банком кредита в размере 40 миллионов долларов на льготных условиях для разработки и внедрения системы оповещения населения.
Так, будет установлена и введена в эксплуатацию система PWS с национальным покрытием на основе мобильной телефонии для передачи экстренных оповещений. На эти цели будет потрачено пять миллионов долларов из общей сумы кредита.
Также 22,5 миллиона долларов будут направлены на закупку транспортных средств экстренного реагирования и другого оборудования, такого как поисково-спасательные и логистические контейнеры, которые будут использоваться Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.
На подготовку населения к чрезвычайным ситуациям будет выделено 1,5 миллиона от полученного кредита. Еще шесть миллионов долларов будет инвестировано в модернизацию оборудования для гидрометеорологических наблюдений, установку системы визуализации прогнозов и рабочие метеостанции.
Два миллиона долларов пойдут на разработку методологии составления карт сейсмического риска и других стихийных бедствий для жилых домов и общественных зданий в Молдове.
Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период.