В Башкирии нашли новое месторождение полезных ископаемых

«Росгеология» обнаружила шесть новых месторождений твердых полезных ископаемых, одно из которых находится на территории Башкирии. Как сообщает госкорпорация, находки также расположены в Забайкальском и Приморском краях, а также в Мурманской и Свердловской областях.
В ходе геологоразведочных работ, проводившихся в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» и госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», специалисты выявили запасы золота, серебра, меди, цинка, свинца, графита, железной руды и бентонита. Все обнаруженные месторождения уже поставлены на государственный баланс с присвоением категорий С1 и С2.
Кроме того, геологами было определено шесть перспективных рудных объектов, представляющих интерес для инвесторов. Всего в ходе реализации проекта было исследовано 18 геологических объектов.
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