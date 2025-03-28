В Башкирии нашли новое месторождение полезных ископаемых

«Росгеология» обнаружила шесть новых месторождений твердых полезных ископаемых, одно из которых находится на территории Башкирии. Как сообщает госкорпорация, находки также расположены в Забайкальском и Приморском краях, а также в Мурманской и Свердловской областях.