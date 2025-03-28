Губернатор Игорь Кобзев встретился с участниками Байкальского детского форума

Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о современных героях, призвав молодежь прославлять их подвиги через творчество. Он предложил организовать бесплатные показы видеоработ в кинотеатрах и домах культуры по всей области, чтобы обеспечить широкую аудиторию для этих произведений.