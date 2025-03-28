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Губернатор Игорь Кобзев встретился с участниками Байкальского детского форума

В Иркутской области состоялась встреча губернатора Игоря Кобзева с участниками Байкальского детского форума, в котором принимают участие 150 школьников из Иркутской и Воронежской областей, а также Республики Бурятия.

Источник: РИА "Новости"

Форум посвящен Году защитника Отечества, объявленному в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках программы форума запланированы встречи с военно-патриотическими организациями и мастер-классы. Участники представили свои творческие работы в формате видеороликов, посвященных современным героям, среди которых большинство сюжетов касается бойцов специальной военной операции.

Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о современных героях, призвав молодежь прославлять их подвиги через творчество. Он предложил организовать бесплатные показы видеоработ в кинотеатрах и домах культуры по всей области, чтобы обеспечить широкую аудиторию для этих произведений.

Игорь Кобзев поручил профильным министерствам организовать показы видеоработ в течение мая и сделать их регулярными. В завершение встречи участники форума получили благодарственные письма, адресованные их родителям.