Губернатор Игорь Кобзев встретился с участниками Байкальского детского форума

Форум посвящен Году защитника Отечества, объявленному в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках программы форума запланированы встречи с военно-патриотическими организациями и мастер-классы. Участники представили свои творческие работы в формате видеороликов, посвященных современным героям, среди которых большинство сюжетов касается бойцов специальной военной операции.
Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о современных героях, призвав молодежь прославлять их подвиги через творчество. Он предложил организовать бесплатные показы видеоработ в кинотеатрах и домах культуры по всей области, чтобы обеспечить широкую аудиторию для этих произведений.
Игорь Кобзев поручил профильным министерствам организовать показы видеоработ в течение мая и сделать их регулярными. В завершение встречи участники форума получили благодарственные письма, адресованные их родителям.