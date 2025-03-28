Опера спета: в Москве показали самый сложный шедевр Вагнера

Исполнители остальных партий тоже оказались на высоте. «Тристан» — опера не самая густонаселенная, напротив. Но даже второстепенным героям здесь достаются огромные монологи, которые осилит далеко не каждый даже очень хороший артист. У мариинского коллектива (а это не только певцы, но и оркестр, включая прекрасных солистов-инструменталистов, и, конечно, сам маэстро Гергиев) всё получилось. В иные времена такая работа с триумфом прошла бы по западным сценам и стала бы востребованным экспортным продуктом. В наших же реалиях ее ценность еще выше. Неизвестно, когда у нас возобновится сотрудничество с европейскими, в частности, с немецкими театрами. И вот оказывается, что мы и без них можем осилить самые сложные вагнеровские оперы — причем с блеском.