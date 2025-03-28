Обнародована новая схема мест для отдыха на трассе М-12 в Нижегородской области

В неё включены точки на нем для заправки, отдыха и перекуса. Об этом сообщает ГК «Автодор» в своём телеграм-канале.
Карта содержит сведения о транспортных развязках, санитарных узлах и душевых, также появились и новые объекты, в частности, электрозаправочные станции. На данный момент электрозаправки обозначены только на территории Республики Татарстан, их на трассе только две.
Напомним, что в Нижегородской области в 2024 году произошло 91 ДТП с участием детей-водителей, один ребенок погиб, 93 ранены.