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Обнародована новая схема мест для отдыха на трассе М-12 в Нижегородской области

Опубликована обновленная карта трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Нижегородской области.

Источник: ГК «Автодор»

В неё включены точки на нем для заправки, отдыха и перекуса. Об этом сообщает ГК «Автодор» в своём телеграм-канале.

Карта содержит сведения о транспортных развязках, санитарных узлах и душевых, также появились и новые объекты, в частности, электрозаправочные станции. На данный момент электрозаправки обозначены только на территории Республики Татарстан, их на трассе только две.

Напомним, что в Нижегородской области в 2024 году произошло 91 ДТП с участием детей-водителей, один ребенок погиб, 93 ранены.