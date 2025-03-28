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Омские власти выделили 697 млн рублей на ремонт дорог в 32 районах области

Субсидию потратят на ремонт дорог в более чем 100 муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Все 32 района Омской области получили субсидии на комплексный ремонт дорог на общую сумму 697,8 миллиона рублей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства субсидий потратят на ремонт дорог в 125 муниципальных образованиях в 32 районах. По планам будут приведены в порядок 59 километров муниципальных дорог.

Губернатор Виталий Хоценко поручил оперативно направить деньги муниципалитетам, чтобы местные власти могли организовать работы с наступлением благоприятной погоды.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Омск и районы Омской области дополнительно получат еще 87 млн рублей на содержание дорог.