В Шахтах из-за детской шалости вспыхнул ландшафтный пожар

В Шахтах детская шалость с огнем едва не привела к серьезному ландшафтному пожару. Возгорание быстро потушили, а родителей подростков оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пожар случился 25 марта на улице Искры. Предположительно, трое ребят играли с зажигалкой и случайно подожгли сухую траву, после этого огонь начал быстро распространяться из-за ветра. Ребята испугались и убежали, а пожарных вызвали местные жители.
— Всего на месте работали четыре человека, использовалась одна единица техники. Выгорело 300 кв. метров, — добавили в МЧС.
Напомним, ранее в Шахтах, по всей видимости, другие подростки остановили ландшафтный пожар возле своей школы. Школьники сбили пламя ветками до прибытия сотрудников экстренной службы.