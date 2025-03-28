В Шахтах из-за детской шалости вспыхнул ландшафтный пожар

В Шахтах детская шалость с огнем едва не привела к серьезному ландшафтному пожару. Возгорание быстро потушили, а родителей подростков оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.