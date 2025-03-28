Нижегородские больницы обрели 8 новых специалистов благодаря программе «Земский доктор»

Анастасия рассказала, что вернулась в родной район после окончания медицинского колледжа в Омске. Единовременная выплата в размере 750 тысяч рублей оказала существенную помощь при начале самостоятельной жизни. Дарья Петренко, в свою очередь, переехала в сельскую местность вслед за мужем-военнослужащим. Она отметила, что выбрала работу в Кулебакской больнице из-за хорошо организованной и компьютеризированной участковой системы, что позволяет эффективно работать с пациентами, своевременно проводя осмотры и вакцинацию.