Врач рассказал омичам, как качество сна влияет на старение

Регулярный и полноценный сон может замедлить процессы старения, а его недостаток, наоборот, ускоряет их. Об этом рассказал врач-невролог Руслан Исаев. По его словам, даже у молодых людей нерегулярный сон приводит к ухудшению работы мозга и может стать одним из факторов раннего старения. Об этом сообщает «Сибдепо».
Специалист объяснил, что для здоровья важно соблюдать режим сна. Оптимальным считается засыпание до полуночи, пробуждение до 8 утра и общая продолжительность ночного отдыха 7−9 часов. Сон должен быть спокойным, без частых пробуждений.
Чтобы улучшить его качество, врач советует:
- Ложиться и вставать в одно и то же время;
- Сократить яркое освещение вечером, так как свет тормозит выработку гормона сна — мелатонина;
- За 2−3 часа до сна избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок.
Особенно важно глубоко спать с полуночи до четырех утра — в этот период организм вырабатывает основные вещества для восстановления. Соблюдение режима сна может стать одним из способов замедления процессов старения.