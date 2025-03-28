Врач рассказал омичам, как качество сна влияет на старение

Регулярный и полноценный сон может замедлить процессы старения, а его недостаток, наоборот, ускоряет их. Об этом рассказал врач-невролог Руслан Исаев. По его словам, даже у молодых людей нерегулярный сон приводит к ухудшению работы мозга и может стать одним из факторов раннего старения. Об этом сообщает «Сибдепо».