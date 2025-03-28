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Врач рассказал омичам, как качество сна влияет на старение

Нерегулярный сон приводит к ухудшению работы мозга.

Источник: Om1 Омск

Регулярный и полноценный сон может замедлить процессы старения, а его недостаток, наоборот, ускоряет их. Об этом рассказал врач-невролог Руслан Исаев. По его словам, даже у молодых людей нерегулярный сон приводит к ухудшению работы мозга и может стать одним из факторов раннего старения. Об этом сообщает «Сибдепо».

Специалист объяснил, что для здоровья важно соблюдать режим сна. Оптимальным считается засыпание до полуночи, пробуждение до 8 утра и общая продолжительность ночного отдыха 7−9 часов. Сон должен быть спокойным, без частых пробуждений.

Чтобы улучшить его качество, врач советует:

  • Ложиться и вставать в одно и то же время;
  • Сократить яркое освещение вечером, так как свет тормозит выработку гормона сна — мелатонина;
  • За 2−3 часа до сна избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок.

Особенно важно глубоко спать с полуночи до четырех утра — в этот период организм вырабатывает основные вещества для восстановления. Соблюдение режима сна может стать одним из способов замедления процессов старения.