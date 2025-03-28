Ночью 5 рейсов улетели в Барнаул: Толмачёво закрылся из-за поломки

По информации Росавиации, вынужденная остановка работы аэропорта продолжалась с 17:51 до 19:01 по московскому времени. В это время пять воздушных судов, включая рейсы из Сочи, Москвы и Минеральных Вод, были перенаправлены в Михайловку. Прокурорская проверка направлена на установление всех обстоятельств, в том числе на вопрос, можно ли было избежать закрытия воздушной гавани. После часа перерыва аэропорт восстановил свою работу, а все рейсы успешно завершили свой маршрут.