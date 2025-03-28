Ночью 5 рейсов улетели в Барнаул: Толмачёво закрылся из-за поломки

В ночь с 27 на 28 марта в Новосибирске произошло вынужденное закрытие аэропорта Толмачево. Причина — неисправность метеорологического оборудования, из-за чего пять рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Барнаул. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
«Причина закрытия аэропорта — отсутствие актуальных метеорологических данных у руководителя полетов. Однако по предварительным данным, причиной сбоя стало техническое нарушение оборудования», — сообщили в Росавиации и Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По информации Росавиации, вынужденная остановка работы аэропорта продолжалась с 17:51 до 19:01 по московскому времени. В это время пять воздушных судов, включая рейсы из Сочи, Москвы и Минеральных Вод, были перенаправлены в Михайловку. Прокурорская проверка направлена на установление всех обстоятельств, в том числе на вопрос, можно ли было избежать закрытия воздушной гавани. После часа перерыва аэропорт восстановил свою работу, а все рейсы успешно завершили свой маршрут.
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