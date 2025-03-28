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В парках Омска открыли аттракционы

Работу начали развлечения в двух парках города.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 28 марта, городские парки Омска возобновляют работу аттракционы. О том, где они начали работать, рассказали в социальных сетях омских парков.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ доступны следующие аттракционы:

«Весёлые горки»; «Орбита»; «Большие ракушки»; «Светофор»; «Колесито»; «Слоники».

В парке «Советский» открыты:

Колесо обозрения; «Вихрь»; «Чайный сервиз»; «Веселая горка»; Детская железная дорога.

Напомним, 28 марта также стартовал прокат электросамокатов. В городе их будет больше 2 000 единиц.