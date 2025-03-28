В парках Омска открыли аттракционы

В пятницу, 28 марта, городские парки Омска возобновляют работу аттракционы. О том, где они начали работать, рассказали в социальных сетях омских парков.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ доступны следующие аттракционы:
«Весёлые горки»; «Орбита»; «Большие ракушки»; «Светофор»; «Колесито»; «Слоники».
В парке «Советский» открыты:
Колесо обозрения; «Вихрь»; «Чайный сервиз»; «Веселая горка»; Детская железная дорога.
Напомним, 28 марта также стартовал прокат электросамокатов. В городе их будет больше 2 000 единиц.