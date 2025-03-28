Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (48%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 3% — за партию «Новые люди», 2% — за «Справедливую Россию».