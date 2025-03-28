Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
По мнению 82% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ФОМ.
Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов.
Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 21% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (48%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 3% — за партию «Новые люди», 2% — за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 21−23 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.