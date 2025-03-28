В России завершилась Московская неделя моды

Мероприятия уровня Московской недели моды неизбежно привлекают инфлюенсеров, блогеров и звезд шоу-бизнеса. Так, в первый день МНМ в показе Vereja поучаствовала Ксения Собчак. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье с массивной обувью. Фигурист Евгений Плющенко в ходе показов заявил, что хочет продемонстрировать собственную коллекцию на следующем ивенте в Москве. В свою очередь, Яна Рудковская сказала, что Московская неделя моды входит в топ-3 после Милана и Парижа. Как известно, Рудковская неоднократно была замечена среди гостей фронт-роу мировых модных столиц, а также была амбассадором модного дома Christian Dior.