«В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер». Житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость

В Ляховичах мужчина выпил ядовитую жидкость и скончался. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
В милицию о происшествии сообщили из больницы, куда 67-летний местный житель поступил с отравление химическим веществом. Мужчина сам рассказал, что дома выпил несколько глотков из бутылки, считая, что в ней налит алкоголь. После этого у него сильно разболелась голова, появилась сильная боль в горле и животе. Но в скорую горожанин позвонил только спустя 10 часов, когда ему стало совсем плохо.
— Спасти жителя Ляховичей не удалось, спустя сутки он умер в больнице, — прокомментировали в ГКСЭ.
Судэксперты установили, что смерть мужчины наступила от отравления веществом, которое обладает разъедающим местным действием. Дома у него нашли бутылку с прозрачной жидкостью, которая оказалось мощным средством для чистки духовок и плит.
Еще милиционер госпитализирован после нападения беглого в Гродно: «Напал на патруль и прыгнул в реку, чтобы уплыть».
Также в МВД рассказали, что ликвидирован рецидивист, который убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции: «Схватил ружье и расстрелял пару в упор».