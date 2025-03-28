«В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер». Житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость

В милицию о происшествии сообщили из больницы, куда 67-летний местный житель поступил с отравление химическим веществом. Мужчина сам рассказал, что дома выпил несколько глотков из бутылки, считая, что в ней налит алкоголь. После этого у него сильно разболелась голова, появилась сильная боль в горле и животе. Но в скорую горожанин позвонил только спустя 10 часов, когда ему стало совсем плохо.