Белорусской делегации показали трамваи с новым «сердцем» в Новосибирске

Делегация из Республики Беларусь побывала в правобережном трамвайном управлении. Гостям показали трамваи с новым «сердцем». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что были продемонстрированы старые и новые модели электротранспорта, новые автовышки белорусского производства для обслуживания контактной сети.
Начальник дептранса мэрии города Павел Ивахненко отметил, что у партнёров приобретают кузова, а колёсные пары оставляют от старых трамваев.
«Устанавливают кабину, и у нас получается транспорт, конечная стоимость которого существенно ниже рынка», — пресс-служба городской администрации цитирует Павла Ивахненко.
«Сердцем» трамвая называют двигатель — он помогает тратить меньше энергии, а это выгода.
В настоящее время по Новосибирску курсируют 72 модернизированных трамвая. 20 вагонов были куплены в 2024-м.
«Новосибирск был первым, кто занялся такой работой серьёзно, а именно с заводом-изготовителем трамваев, и стал примером, которым интересуются многие регионы России», — пресс-служба городской администрации цитирует Тараса Мурога, гендиректора «БМК Холдинг».