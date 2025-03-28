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Белорусской делегации показали трамваи с новым «сердцем» в Новосибирске

Наш город вот уже 7 лет сотрудничает с «БМК Холдинг».

Источник: Мэрия Новосибирска

Делегация из Республики Беларусь побывала в правобережном трамвайном управлении. Гостям показали трамваи с новым «сердцем». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что были продемонстрированы старые и новые модели электротранспорта, новые автовышки белорусского производства для обслуживания контактной сети.

Начальник дептранса мэрии города Павел Ивахненко отметил, что у партнёров приобретают кузова, а колёсные пары оставляют от старых трамваев.

«Устанавливают кабину, и у нас получается транспорт, конечная стоимость которого существенно ниже рынка», — пресс-служба городской администрации цитирует Павла Ивахненко.

«Сердцем» трамвая называют двигатель — он помогает тратить меньше энергии, а это выгода.

В настоящее время по Новосибирску курсируют 72 модернизированных трамвая. 20 вагонов были куплены в 2024-м.

«Новосибирск был первым, кто занялся такой работой серьёзно, а именно с заводом-изготовителем трамваев, и стал примером, которым интересуются многие регионы России», — пресс-служба городской администрации цитирует Тараса Мурога, гендиректора «БМК Холдинг».