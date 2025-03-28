Белорусской делегации показали трамваи с новым «сердцем» в Новосибирске

«Новосибирск был первым, кто занялся такой работой серьёзно, а именно с заводом-изготовителем трамваев, и стал примером, которым интересуются многие регионы России», — пресс-служба городской администрации цитирует Тараса Мурога, гендиректора «БМК Холдинг».