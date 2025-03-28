Машков объявил на «Золотой Маске» о возрождении театра в Хабаровске

«Когда живешь на чемоданах, день за днем ждешь, не знаешь, что будет дальше, — это тяжело. Мы все привыкли к этой неопределенности. В Международный день театра мы давали концерт, и во время выступления раздался звонок. Владимир Машков объявил, что президент подписал указ о выделении средств. Я хотел остановить концерт и сразу сообщить артистам, но дождался финала. Все узнали эту новость вместе со зрителями, и зал взорвался овациями», — рассказал Туранов.