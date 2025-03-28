Машков объявил на «Золотой Маске» о возрождении театра в Хабаровске

27 марта в Большом театре Москвы во время церемонии награждения лауреатов спецпремии «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства глава Союза театральных деятелей, президент премии и фестиваля Владимир Машков объявил, что президент России Владимир Путин распорядился о выделении средств на восстановление Хабаровского музыкального театра, — сообщает hab.aif.ru.
«Это была огромная трагедия. Коллектив, которому в 2026 году исполнится 100 лет, остался без сцены. Сгорели музыкальные инструменты, партитуры, костюмы, декорации. И все это в центре Хабаровска. Мы с Валерием Гергиевым обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о помощи, и буквально вчера он подписал указ о выделении средств», — заявил Владимир Машков.
Пожар, уничтоживший здание театра, произошел в октябре 2023 года. Несмотря на потери, труппа не прекращала работу: спектакли и концерты проходили на разных площадках, артисты гастролировали, но полноценной сцены у них не было.
Художественный руководитель театра Никита Туранов признался, что это решение стало для коллектива долгожданным и эмоциональным событием.
«Когда живешь на чемоданах, день за днем ждешь, не знаешь, что будет дальше, — это тяжело. Мы все привыкли к этой неопределенности. В Международный день театра мы давали концерт, и во время выступления раздался звонок. Владимир Машков объявил, что президент подписал указ о выделении средств. Я хотел остановить концерт и сразу сообщить артистам, но дождался финала. Все узнали эту новость вместе со зрителями, и зал взорвался овациями», — рассказал Туранов.
Теперь театр ждет конкретики — дальнейших действий. Однако главное уже случилось: принято принципиальное решение о его восстановлении.