Мужчина без причины ударил 11-летнего мальчика в Норильске

Мужчина пояснил, что внезапно возникла личная неприязнь к ребенку. Мальчик же, как рассказывают в полиции, сообщил, что он с детьми заигрался и оказался слишком близко к разговаривающим. Словесного конфликта между мужчиной и детьми не было.