Мужчина без причины ударил 11-летнего мальчика в Норильске

24 марта в полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика, которого накануне вечером ударил неизвестный возле кинотеатра «Родина».
Сотрудники полиции изучили видеозаписи, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол. Там же он извинился на камеру.
Мужчина пояснил, что внезапно возникла личная неприязнь к ребенку. Мальчик же, как рассказывают в полиции, сообщил, что он с детьми заигрался и оказался слишком близко к разговаривающим. Словесного конфликта между мужчиной и детьми не было.
Мировой суд назначил нарушителю штраф в размере 6 тысяч рублей, добавили в МВД.