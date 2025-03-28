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Мужчина без причины ударил 11-летнего мальчика в Норильске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские задержали 45-летнего жителя северного города, подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку.

Источник: ГУ МВД

24 марта в полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика, которого накануне вечером ударил неизвестный возле кинотеатра «Родина».

Сотрудники полиции изучили видеозаписи, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол. Там же он извинился на камеру.

Мужчина пояснил, что внезапно возникла личная неприязнь к ребенку. Мальчик же, как рассказывают в полиции, сообщил, что он с детьми заигрался и оказался слишком близко к разговаривающим. Словесного конфликта между мужчиной и детьми не было.

Мировой суд назначил нарушителю штраф в размере 6 тысяч рублей, добавили в МВД.