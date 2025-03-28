В Волгограде умер заслуженный геолог РФ Анатолий Новиков

С 1981 по 1990 год Анатолий Новиков занимал пост заместителя руководителя Главного управления геолого-разведочных работ и разработки месторождений Министерства нефтяной промышленности СССР. После этого он возглавил «Нижневолжскнефть», а с 2001 года работал в должности вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ», начальника Главного управления по геологии и разработке.