В Волгограде умер заслуженный геолог РФ Анатолий Новиков

С 1981 по 1990 год Анатолий Новиков занимал пост заместителя руководителя Главного управления геолого-разведочных работ и разработки месторождений Министерства нефтяной промышленности СССР. После этого он возглавил «Нижневолжскнефть», а с 2001 года работал в должности вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ», начальника Главного управления по геологии и разработке.
Анатолий Александрович дважды становился лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, ему присвоены звания «Заслуженный работник компании», «Почетный разведчик недр», он также был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Благовест» I степени; медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Новикова.