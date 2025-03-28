В Москве станции метро «Проспект Мира» изменят режим работы 30 марта

«В воскресенье, 30 марта, станции “Проспект Мира” Кольцевой и Калужско-Рижской линий в течение утренних часов будут работать с 05:45 только на выход и пересадку. Для входа в метро пользуйтесь, пожалуйста, соседними станциями», — говорится в сообщении.