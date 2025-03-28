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В мэрии Омска рассказали, когда уберут зимнюю пыль из города

После зимы на дорогах осталось много пыли.

Источник: Аргументы и факты

Жители Омска активно жалуются на дорожную пыль с наступлением весны. Городские власти сообщили, что масштабная влажная уборка улиц начнется в апреле. При этом уже сейчас коммунальные службы ежедневно очищают обочины дорог, сообщает Om1.

По прогнозам синоптиков, теплая погода ускорит проблему: в ближайшие выходные температура может подняться до +15 градусов, что только усилит распространение пыли по городу.

Ранее мы сообщали, что благоприятные погодные условия и прогнозы синоптиков позволили перенести сроки «месячника чистоты» на более ранний период, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. На аппаратном совещании было принято решение начать его 1 апреля.