В мэрии Омска рассказали, когда уберут зимнюю пыль из города

Жители Омска активно жалуются на дорожную пыль с наступлением весны. Городские власти сообщили, что масштабная влажная уборка улиц начнется в апреле. При этом уже сейчас коммунальные службы ежедневно очищают обочины дорог, сообщает Om1.
По прогнозам синоптиков, теплая погода ускорит проблему: в ближайшие выходные температура может подняться до +15 градусов, что только усилит распространение пыли по городу.
Ранее мы сообщали, что благоприятные погодные условия и прогнозы синоптиков позволили перенести сроки «месячника чистоты» на более ранний период, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. На аппаратном совещании было принято решение начать его 1 апреля.