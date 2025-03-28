Власти объяснили, почему в Балтийск и Черняховск ходит так мало пригородных поездов

«Все изменения в действующее расписание зависят от технических и технологических возможностей КЖД. Оно сформировано с учётом перевозки населения до работы и учёбы в областной центр и обратно к месту жительства, в летний период — к морскому побережью и садовым участкам», — ответили власти.