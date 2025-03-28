Власти объяснили, почему в Балтийск и Черняховск ходит так мало пригородных поездов

Количество электричек в города регулируют в зависимости от сезона и возможностей железной дороги. Об этом мининфраструктуры сообщило на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
В комментариях под одним из постов жители Балтийска и Черняховска пожаловались на недостаточное количество междугородних рейсов. Министерство заявило, что всё соответствует региональному транспортному заказу.
«Все изменения в действующее расписание зависят от технических и технологических возможностей КЖД. Оно сформировано с учётом перевозки населения до работы и учёбы в областной центр и обратно к месту жительства, в летний период — к морскому побережью и садовым участкам», — ответили власти.
В Калининградской области из-за ремонта между Южным и Северным вокзалами в третий раз за март изменилось расписание пригородных поездов.