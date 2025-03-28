Общественное пространство за 44,4 млн рублей появится в поселке Листвянский

В поселке Листвянский Искитимского района Новосибирской области собираются благоустроить общественное пространство на улице Шахматова. Сейчас эта территория находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому администрация Листвянского сельсовета начала искать подрядчика, который возьмет на себя работу по приведению пространства в порядок. На это готовы потратить более 44,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.