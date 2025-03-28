Юрий Слюсарь побывал в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Детали рабочей поездки опубликованы в телеграм-канале донского главы, а также на сайте правительства региона.
В частности, в ходе проверки Юрий Слюсарь отметил нехватку образовательных учреждений. Сейчас в микрорайоне на 70 тысяч человек работает только одна школа, в которой учатся 6 тысяч детей, похожая ситуация и с детским садом.
— Проблему нужно исправлять. Задача к 1 сентября — открыть в Суворовском микрорайоне две новые школы. Первую — на 1200 мест сдадим уже через месяц. Также с застройщиком принято решение о передаче школы на 1600 мест в аренду городу. Кроме этого, к концу года здесь будет достроен новый детский сад на 240 мест, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также донской глава побывал и в единственной поликлинике Суворовского, рассчитанной на 70 посещений в сутки. В настоящее время это медучреждение перегружено.
Юрий Слюсарь рассказал о планах по возведению новой модульной поликлиники на 250 посещений в смену и поставил задачу приступить к строительству уже в этом году. Местные власти теперь должны выделить участок для нового объекта.
Также остается в силе решение о строительстве стационарной поликлиники на 900 посещений. Она уже включена в программу модернизации первичного звена на 2026−2030 годы, но правительство региона будет делать все возможное для того, чтобы ускорить процесс.