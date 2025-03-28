Юрий Слюсарь побывал в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону

— Проблему нужно исправлять. Задача к 1 сентября — открыть в Суворовском микрорайоне две новые школы. Первую — на 1200 мест сдадим уже через месяц. Также с застройщиком принято решение о передаче школы на 1600 мест в аренду городу. Кроме этого, к концу года здесь будет достроен новый детский сад на 240 мест, — прокомментировал Юрий Слюсарь.