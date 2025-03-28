Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики

НОВОСИБИРСК, 28 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в рамках ужесточения миграционной политики предложил подумать о введении визового режима со странами Центральной Азии.
«Мы приняли несколько очень важных законов (миграционных — ред.), но я считаю, что все-таки мы в начале пути. Я абсолютно убежден и считаю, что с точки зрения вопросов нашей национальной безопасности, вероятно, нужно рассматривать вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии», — сказал он в пятницу на встрече с журналистами в Новосибирске.
По словам Миронова, действующая патентная система себя не оправдывает и позволяет мигрантам въезжать в Россию, но не работать.
«В этой связи патентная система должна быть отменена. Если действительно где-то необходима работа, то приехали, отработали и уехали — без семей… Семьи здесь абсолютно не нужны», — сказал он.
Миронов напомнил, что партия также внесла в Госдуму РФ законопроект о нарушениях миграционного законодательства, который предусматривает, что семья нарушившего закон РФ мигранта немедленно депортируется из страны.
Миронов в пятницу находится с визитом в Новосибирской области, где встретится с губернатором Андреем Травниковым и партийным активом, а также посетит строящийся «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН.