Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики

«Мы приняли несколько очень важных законов (миграционных — ред.), но я считаю, что все-таки мы в начале пути. Я абсолютно убежден и считаю, что с точки зрения вопросов нашей национальной безопасности, вероятно, нужно рассматривать вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии», — сказал он в пятницу на встрече с журналистами в Новосибирске.