Омские школьники представят регион в финале всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты»

На суд экспертной комиссии, в которую вошли специалисты «Газпром нефти», Омского НПЗ и академические партнёры проекта, были представлены инновационные разработки. Школьники придумали как оптимизировать отгрузку нефтепродуктов с помощью роботов, разработали систему обнаружения утечек на нефтепроводах с помощью беспилотников, а предложили свои идеи, как использовать микроорганизмы для повышения нефтеотдачи пластов.