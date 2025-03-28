Омские школьники представят регион в финале всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты»

В Санкт-Петербурге состоится финальный этап X юбилейного интеллектуального турнира «Умножая таланты», в котором Омск будет представлять команда из восьми талантливых старшеклассников. Школьники успешно прошли региональный отбор, продемонстрировав выдающиеся инженерные решения в области нефтепереработки.
На суд экспертной комиссии, в которую вошли специалисты «Газпром нефти», Омского НПЗ и академические партнёры проекта, были представлены инновационные разработки. Школьники придумали как оптимизировать отгрузку нефтепродуктов с помощью роботов, разработали систему обнаружения утечек на нефтепроводах с помощью беспилотников, а предложили свои идеи, как использовать микроорганизмы для повышения нефтеотдачи пластов.
Турнир «Умножая таланты», реализуемый при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», в этом году собрал рекордное количество участников — более 3000 школьников со всей России. За десять лет существования проекта его участниками стали более 23 500 старшеклассников из разных регионов страны.
«Поддержка талантливой молодежи — стратегически важное направление работы Омского НПЗ. С помощью системы профориентационных мероприятий мы формируем кадровый резерв предприятия и отрасли в целом. Уверен, что многие участники турнира в будущем пополнят ряды наших специалистов», — прокомментировал идею проведения турнира генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Победители конкурса получат значительные преимущества при поступлении в ведущие технические вузы страны — дополнительные баллы к ЕГЭ (до 10 баллов). Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге, где омские школьники поборются за звание самой талантливой команды в сфере нефтехимии и нефтепереработки.
Отметим, что в проект могут попасть школьники 8−11 классов из девяти регионов России — городов присутствия компании «Газпром нефть». Омск традиционно показывает достойные результаты, а лучшие выпускники получают возможность гарантированного трудоустройства на ведущее предприятие — Омский НПЗ.