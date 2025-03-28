После крушения батискафа «Синдбад» в больнице остаются семеро россиян

Другие туристы из Москвы рассказали SHOT почти аналогичную версию событий. По их словам, перед началом поездки двое детей 7 и 8 лет захотели в уборную, из-за этого семья задержалась с погрузкой на борт. «На палубе оставалось еще минимум пять человек, но батискаф уже начал погружаться под воду. За секунды люди оказались в море, а выбравшись на понтоны, начали спасать остальных», — говорится в сообщении. Глава семейства вовремя понял, что происходит, забросил детей на пирс и вместе с другим мужчиной стал помогать выбраться из субмарины остальным пассажирам.