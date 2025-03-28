Водителей Екатеринбурга вновь ждут ограничения из-за Ураза-Байрам

Ураза-Байрам — исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. В прошлом году, несмотря на антитеррористические меры, в мечеть «Абу-Ханифа» в Екатеринбурге пришли тысячи мусульман для праздничной молитвы. Для водителей также вводились ограничения.