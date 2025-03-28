Водителей Екатеринбурга вновь ждут ограничения из-за Ураза-Байрам

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, ради безопасности дорожного движения в это воскресенье, 30 марта, возможны временные ограничения вблизи религиозных учреждений Екатеринбурга:
- с 3.00 до 10.00 — мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34;
- с 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат», ул. Бажова, 219 В, л. Д;
- с 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат», ул. Артинская, 25;
- с 6.00 до 10.00 — мечеть «Абу-Ханифа», ул. Репина, 42;
- с 6.00 до 10.00 — мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15;
- с 6.00 до 10.00 — мусульманский духовно-просветительский центр «Памяти защитников Отечества», ул. Дружининская, 4.
В свердловской Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного процесса заранее планировать свои маршруты с учетом возможных ограничений.
Ураза-Байрам — исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. В прошлом году, несмотря на антитеррористические меры, в мечеть «Абу-Ханифа» в Екатеринбурге пришли тысячи мусульман для праздничной молитвы. Для водителей также вводились ограничения.