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Глава МНС представит Лукашенко новый указ по контрольной деятельности в Беларуси

Лукашенко ознакомится с новым указом по контролю в налоговой сфере.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет с докладом министра по налогам и сборам Дмитрия Кийко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Главной темой совещания президента Беларуси с главой МНС станет контроль без лишнего давления.

Так, год назад белорусским лидером было дано поручение о переводе контрольной деятельности в «режим профилактики, а не наказания». И 28 марта министр по налогам и сборам доложит президенту о готовности нового указа.

Напомним, накануне Александр Лукашенко провел кадровый день в четверг 27 марта: «Известные фамилии, интересные рокировки».

Еще президент Беларуси дал белорусское гражданство 311, прибывшим в Беларусь иностранцам.

И также глава республики сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».