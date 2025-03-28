Глава МНС представит Лукашенко новый указ по контрольной деятельности в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет с докладом министра по налогам и сборам Дмитрия Кийко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Главной темой совещания президента Беларуси с главой МНС станет контроль без лишнего давления.
Так, год назад белорусским лидером было дано поручение о переводе контрольной деятельности в «режим профилактики, а не наказания». И 28 марта министр по налогам и сборам доложит президенту о готовности нового указа.
Напомним, накануне Александр Лукашенко провел кадровый день в четверг 27 марта: «Известные фамилии, интересные рокировки».
Еще президент Беларуси дал белорусское гражданство 311, прибывшим в Беларусь иностранцам.
И также глава республики сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».