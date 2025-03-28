Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871724−8 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, — сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть документ на пленарном заседании 2 апреля.