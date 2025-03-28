Новосибирскую модель, впавшую в кому в Китае, перевезли в Россию

Напомним, у Дианы произошло кровоизлияние в мозг, после чего она до сих пор находится без сознания. Причем ранее сибирячка никогда не жаловалась на здоровье, так как после поездок проходила обследование. Единственное, что беспокоило Диану — головная боль после перелетов. Но особого внимания на это не обращали, симптом казался вполне нормальным из-за резкой смены часовых поясов. Только недавно модель перевезли в Россию.