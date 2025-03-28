Новосибирскую модель, впавшую в кому в Китае, перевезли в Россию

20-летняя жительница Новосибирска Диана Галина попала в реанимацию в Китае, куда девушка прилетела для работы моделью. Недавно стало известно, что её перевезли в Благовещенск. Об этом журналисту АиФ-Новосибирск рассказала ее мама Татьяна.
Напомним, у Дианы произошло кровоизлияние в мозг, после чего она до сих пор находится без сознания. Причем ранее сибирячка никогда не жаловалась на здоровье, так как после поездок проходила обследование. Единственное, что беспокоило Диану — головная боль после перелетов. Но особого внимания на это не обращали, симптом казался вполне нормальным из-за резкой смены часовых поясов. Только недавно модель перевезли в Россию.
«У Дианы дела без изменений, она находится в Благовещенске с 20 марта. Уже прошёл месяц с того момента, как с Дианой всё это произошло. Ко мне постепенно приходит принятие того, что случилось», — поделилась женщина.