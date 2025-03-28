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Ремонт бульвара Архитекторов в Омске планируется завершить ко Дню города

В Омске активно продолжается благоустройство бульвара Архитекторов.

Источник: Соцсети

На данный момент рабочие устанавливают освещение и контактную сеть. Из запланированных 400 опор уже установлено 220. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Кроме того, в рамках проекта идет подготовка территории для организации пешеходных и велодорожек. Как только установится благоприятная погода, строители начнут укладку гранитных бордюров и тротуарной плитки. Работы по проезжей части бульвара завершились в прошлом году. В этом году осталось завершить участок в районе улицы Крупской, а также обустроить съезды, парковочные карманы и перекрёстки. Завершающим этапом станет укладка третьего слоя асфальта, который придаст дороге окончательный вид.

Согласно планам градоначальника, полностью реконструированный бульвар Архитекторов откроется ко Дню города, который будет отмечаться в этом году.