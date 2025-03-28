Власти Ростова собираются вернуть фонтан на площадь Ленина

Напомним, участок перед гостиницей на площади Ленина принадлежит предпринимательнице, которая планировала строительство двухэтажного торгового объекта площадью 4,5 тысячи кв. метра. Этот проект был согласован в декабре 2020 года, а работы начались в 2023 году. Завершить объект владелица земли планировала в конце 2024 года, но из-за спора с газовиками стройка была заморожена.