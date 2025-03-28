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Власти Ростова собираются вернуть фонтан на площадь Ленина

На площади Ленина в Ростове вместо ТЦ планируют установить фонтан.
Источник: Комсомольская правда

Участок перед гостиницей «Амакс» в Ростове-на-Дону планируют вернуть в собственность города, а на месте недостроенного ТЦ собираются возвести фонтан. Об этом изданию «Город N» сообщила соосновательница общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

По словам ростовчанки, ситуацию с общественностью обсудили врио губернатора Юрий Слюсарь и глава администрации города Александр Скрябин.

— На встрече сразу было объявлено, что строительство ТЦ продолжать не будут, участок будет изыматься. Готовы несколько визуализаций нового фонтана, его хотят построить за счет инвестора, — сообщила Елена Хатламаджиян.

Напомним, участок перед гостиницей на площади Ленина принадлежит предпринимательнице, которая планировала строительство двухэтажного торгового объекта площадью 4,5 тысячи кв. метра. Этот проект был согласован в декабре 2020 года, а работы начались в 2023 году. Завершить объект владелица земли планировала в конце 2024 года, но из-за спора с газовиками стройка была заморожена.

Добавим, территория бывшего фонтана ранее должна была стать частью охранной зоны памятника Ленина. Однако согласование этой инициативы задержалось.