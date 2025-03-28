В Ладушкине начала работать новая станция водоочистки

Производительность составит 3000 кубометров.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства Калининградской области, вода проходит несколько стадий очистки — обезжелезивание, обесцвечивание и обеззараживание.
Также в микрорайоне Береговое заменили более километра водопроводных сетей.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что станцию водоподготовки в поселке Васильково Гурьевского округа планируют запустить в штатном режиме в апреле этого года. Многие жители уже отметили улучшение качества воды.