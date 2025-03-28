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В Ладушкине начала работать новая станция водоочистки

В Ладушкине начала работать новая модульная станция водоочистки.

Производительность составит 3000 кубометров.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства Калининградской области, вода проходит несколько стадий очистки — обезжелезивание, обесцвечивание и обеззараживание.

Также в микрорайоне Береговое заменили более километра водопроводных сетей.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что станцию водоподготовки в поселке Васильково Гурьевского округа планируют запустить в штатном режиме в апреле этого года. Многие жители уже отметили улучшение качества воды.