Белорусская ярмарка снова приедет в Новосибирск

В Новосибирске снова состоится ярмарка белорусских товаров, которая планируется в октябре 2025 года, хотя точная дата мероприятия еще обсуждается. В 2024 году ярмарка привлекла внимание новосибирцев и установила рекорд с товарооборотом свыше 64 миллионов рублей. Белорусская продукция продолжает пользоваться высоким спросом у жителей города, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрвцев в своём телеграм-канале.