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Белорусская ярмарка снова приедет в Новосибирск

В рамках этого соглашения также планируется развитие культурных и туристических инициатив.

Источник: Соцсети

В Новосибирске снова состоится ярмарка белорусских товаров, которая планируется в октябре 2025 года, хотя точная дата мероприятия еще обсуждается. В 2024 году ярмарка привлекла внимание новосибирцев и установила рекорд с товарооборотом свыше 64 миллионов рублей. Белорусская продукция продолжает пользоваться высоким спросом у жителей города, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрвцев в своём телеграм-канале.

Организация ярмарки является частью дорожной карты взаимодействия между Новосибирской областью и Республикой Беларусь, которая была заключена в рамках Совета делового сотрудничества.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с белорусскими партнёрами в самых разных сферах», — сообщили Максим Кудрявцев.

В рамках этого соглашения также планируется развитие культурных и туристических инициатив. Среди них обмен молодежными делегациями, участие белорусских реконструкторов в фестивале «Княжий двор», а также выставка работ художника Вениамина Чебанова в Минске.