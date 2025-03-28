В Волгограде состоятся 3 репетиции парада Победы

В преддверии 9 мая 2025 года в областном центре на площади Павших Борцов пройдут несколько репетиций парада. Даты прописаны в контракте по звуковому обеспечению тренировок и парада частей Волгоградского территориального гарнизона. Документ размещен на портале госзакупок.