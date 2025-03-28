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В Волгограде состоятся 3 репетиции парада Победы

В преддверии 9 мая 2025 года в областном центре на площади Павших Борцов пройдут несколько репетиций парада. Даты прописаны в контракте по звуковому обеспечению тренировок и парада частей Волгоградского территориального гарнизона. Документ размещен на портале госзакупок.

Три тренировки состоятся за несколько дней до одного из главных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Репетиции парада длительностью 3 часа каждая будут организованы 2, 4 и 7 мая. Последняя станет генеральным прогоном.

На аренду звукового оборудования потратят 600 тысяч рублей. Такие условия прописаны в контракте, который заказчик — ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» планирует заключить с поставщиком услуг.

Парад Победы 9 мая в Волгограде традиционно начнется на площади Павших Борцов ровно в 10 часов утра.

Напомним, что в Волгограде сейчас обустраивают пешеходную зону на площади Павших Борцов. Согласно обновленному плану территория станет свободной от автомобильного движения.