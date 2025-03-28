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Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России

Комитет ГД поддержал заочные суды за преступления против России из-за рубежа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363−8 “О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, — сказано в документе.

Также комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 2 апреля.