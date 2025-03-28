Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.