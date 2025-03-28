Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363−8 “О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, — сказано в документе.
Также комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 2 апреля.