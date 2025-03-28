ГАИ Владивостока предупреждает о возможных затруднениях дорожного движения в это воскресенье

Напоминаем, в прошлом году, когда уже начала обостряться проблема нехватки водителей на маршрутах общественного транспорта Владивостока, в праздник Ураза-Байрам (он начинался 10 апреля) недовыпуск автобусов на линии стал критичным — многие водители автобусов отправились как раз на коллективную молитву. В ГИБДД даже предупреждали, что многие шофёры уже взяли отгулы на часы ид-намаза. Но в администрации Владивостока сочли ситуацию ненормальной: при всём уважении к культурным традициям и религиозным обычаям, автотранспортные предприятия должны были обеспечить бесперебойное оказание услуг пассажирам и в Ураза-Байрам. (Который даже не является выходным днём ни на федеральном, ни на региональном уровне в Приморье). Мэрия пообещала оштрафовать перевозчиков за срыв графиков пассажирских перевозок.