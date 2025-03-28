Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Владивостока предупреждает о возможных затруднениях дорожного движения в это воскресенье

Полиция Приморского края предупреждает о возможных затруднениях в дорожном движении 30 марта в районе «Фетисов Арены», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В 2025 году исламский праздник Ураза-Байрам начинается вечером 30 марта, ему по традиции предшествует коллективная молитва (ид-намаз). Во Владивостоке она, как обычно, пройдёт на площадке перед спорткомплексом «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284). Так как на ид-намаз приезжает большое количество мусульман, возможны затруднения на федеральной трассе «Уссури» в районе спорткомплекса.

Призывает автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения во время празднования Ураза-Байрама, в частности, не парковать транспортные средства вразрез с запретами дорожных знаков.

Остальных жителей и гостей края просят с пониманием отнестись к возможному осложнению дорожной обстановки, заблаговременно выезжать к месту следования либо выбирать альтернативные маршруты движения.

Напоминаем, в прошлом году, когда уже начала обостряться проблема нехватки водителей на маршрутах общественного транспорта Владивостока, в праздник Ураза-Байрам (он начинался 10 апреля) недовыпуск автобусов на линии стал критичным — многие водители автобусов отправились как раз на коллективную молитву. В ГИБДД даже предупреждали, что многие шофёры уже взяли отгулы на часы ид-намаза. Но в администрации Владивостока сочли ситуацию ненормальной: при всём уважении к культурным традициям и религиозным обычаям, автотранспортные предприятия должны были обеспечить бесперебойное оказание услуг пассажирам и в Ураза-Байрам. (Который даже не является выходным днём ни на федеральном, ни на региональном уровне в Приморье). Мэрия пообещала оштрафовать перевозчиков за срыв графиков пассажирских перевозок.