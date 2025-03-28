В Томске создали математическую модель системы отопления нового поколения

«Мы апробировали наш подход, решая эталонные задачи турбулентной естественной конвекции в замкнутых пространствах и сравнивая результаты численного моделирования с известными экспериментальными данными. Результаты вычислительных экспериментов показали, что наш гибридный алгоритм сходится более чем в четыре раза быстрее по сравнению с традиционными численными методами механики сплошных сред. Это открывает новые перспективы в проектировании энергосберегающих систем отопления и контроля микроклимата помещений в режиме реального времени», — сказал старший научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Александр Ни.