21 рубль за куб: в Новосибирске назвали адреса законного слива отходов

«Это адреса: Бердское шоссе, 2/1 б; Колыванское шоссе, 2, к. 2; улица Беловежская, 6а; Армейский микрорайон, 10/1 в поселке Озерный; село Барышево в районе “Барышевского кладбища”; улица Доватора, 11а; Верх-Тулинский сельсовет. Для пользования сетями канализации необходим договор с МУП города Новосибирска “Горводоканал”. Стоимость слива отходов в законных местах составляет всего 21,23 ₽ за кубометр. Таким образом, сброс отходов в объёме 10 метров кубических составит чуть более 200 рублей», — пояснил начальник отдела оперативного реагирования — экологической инспекции управления контрольно-надзорной деятельностью регионального минприроды Олег Бобровский.