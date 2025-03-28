В Поставах мужчина утонул в яме с водой во дворе своего дома

В Поставах мужчина утонул во дворе своего дома, сообщил телеграм-канал «ОСВОД Беларуси».
Несчастный случай произошел в районном центре 27 марта. В милицию позвонила женщина, сообщая, что ее муж утонул в яме с водой.
Труп мужчины обнаружили на территории частного подворья. Предположительно мужчина 1976 года рождения в момент гибели был в состоянии алкогольного опьянения.
Для установления всех обстоятельств гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
К слову, недавно МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу.
Еще житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость: «В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер».
Также в МВД рассказали, что ликвидирован рецидивист, который убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции: «Схватил ружье и расстрелял пару в упор».