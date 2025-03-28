Верховный суд Беларуси признал виновным в геноциде карателя Серафимовича

Верховный суд Беларуси признал виновным в геноциде белорусского народа карателя Семена Серафимовича, сообщила БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Верховный суд начал рассматривать уголовное дело карателя Серафимовича, инкриминируя ему геноцид — действия, совершенные с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства членов такой группы, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение такой группы (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).
Было установлено, что в составе руководства подразделений вспомогательной полиции Серафимович лишил жизни не менее 4144 человек, в том числе 626 детей. Каратель действовал с особой жестокостью: людей расстреливали, сжигали заживо, вешали и истязали.
Обвинение указало, что преступные действия Серафимовича полностью соответствуют признакам геноцида. Доказательства преступлений были представлены в ходе судебного разбирательства и основывались на трех источниках: архивные материалы, в том числе документы, захваченные у немецких войск, архивы уголовных дел 1940 — 1950 годов в отношении бывших полицейских вспомогательной полиции, свидетельские показания.
В связи со смертью обвинительный приговор в отношении Серафимовича постановлен без назначения наказания, он еще может быть обжалован.
Известно, что в ходе судебного разбирательства со стороны родственников Серафимовича каких-либо запросов, заявлений или информации не поступало.
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