Верховный суд Беларуси признал виновным в геноциде карателя Серафимовича

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Верховный суд начал рассматривать уголовное дело карателя Серафимовича, инкриминируя ему геноцид — действия, совершенные с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства членов такой группы, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение такой группы (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).