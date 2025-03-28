Сложнейшую пересадку почки провели 11-месячному нижегородцу

Сложнейшую пересадку почки провели одиннадцатимесячному ребенку из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-центр ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» МЗ РФ.
В первые дни жизни у новорожденного нижегородца был диагностирован нефротический синдром.
— Сразу после рождения он весь отек. Через неделю нас перевели в Детскую областную больницу, там поставили диагноз и стали проводить консультации с Москвой по поводу дальнейших действий, — поделилась мама ребенка Диана Краюхина.
По словам женщины, после постановки диагноза были проведены консультации с центром им. Кулакова и центром им. Шумакова. В результате была назначена терапия, рекомендовано проведение вакцинации и проведено обследование родителей на совместимость для донорской трансплантации почки. Мать ребенка стала донором.
— Домой мы попали уже после пересадки, спустя год после рождения. Сейчас все отлично! — подчеркнула Диана Краюхина.
В течение первого года жизни мальчик находился в стационаре из-за тяжелого состояния здоровья и не выезжал за его пределы. Медицинская команда НМИЦ им. Шумакова представила родителям два варианта лечения: удаление родных почек с последующей установкой катетера для проведения перитонеального диализа, или одномоментное удаление не функционирующих почек и трансплантация донорского органа.
Второй вариант, хотя и более сложный хирургически, позволял избежать необходимости проведения диализа и связанных с ним осложнений. Врачи были готовы выполнить эту сложную операцию.
— Это один из самых маленьких пациентов, которому была выполнена пересадка почки в России. Правильная подготовка совместно с Нижегородскими врачами, сыграла большую роль в успешном выполнении этой операции, — рассказал врач-хирург Джабраил Азизович Сайдулаев.
Продолжительность операции составила два с половиной часа. Операция была успешно проведена 6 февраля 2025 года. В настоящее время пациент и его семья вернулись домой в город Нижний Новгород, посещая НМИЦ Шумакова только для плановых контрольных осмотров.