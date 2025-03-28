Сложнейшую пересадку почки провели 11-месячному нижегородцу

В течение первого года жизни мальчик находился в стационаре из-за тяжелого состояния здоровья и не выезжал за его пределы. Медицинская команда НМИЦ им. Шумакова представила родителям два варианта лечения: удаление родных почек с последующей установкой катетера для проведения перитонеального диализа, или одномоментное удаление не функционирующих почек и трансплантация донорского органа.