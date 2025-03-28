Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего жителя Пермского муниципального округа.

Источник: Freepik

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что в начале февраля фигурант был с родственником в с. Култаево и выпивал с ним. Прогуливаясь по селу, они встретили знакомого и решили зайти в подъезд жилого дома погреться. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая перешла в драку. Злоумышленник достал из кармана сувенирный нож-зажигалку и ударил знакомого в грудь.

Соответственно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Прикамец признал вину и раскаялся в содеянном. На время следствия его заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд.