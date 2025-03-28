Прикамца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина

Установлено, что в начале февраля фигурант был с родственником в с. Култаево и выпивал с ним. Прогуливаясь по селу, они встретили знакомого и решили зайти в подъезд жилого дома погреться. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая перешла в драку. Злоумышленник достал из кармана сувенирный нож-зажигалку и ударил знакомого в грудь.