Прикамца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в начале февраля фигурант был с родственником в с. Култаево и выпивал с ним. Прогуливаясь по селу, они встретили знакомого и решили зайти в подъезд жилого дома погреться. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая перешла в драку. Злоумышленник достал из кармана сувенирный нож-зажигалку и ударил знакомого в грудь.
Соответственно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
Прикамец признал вину и раскаялся в содеянном. На время следствия его заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд.