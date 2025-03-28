Фуры застряли на российско-китайской границе в Приморье из-за снегопадов

Местные синоптики подтверждают, что осадки выпадали на протяжении последних трех дней, особенно на севере региона, что ухудшило ситуацию на ключевых автодорогах. Пробки затрудняют не только транспортировку товаров, но и передвижение туристов, оказавшихся в длительном ожидании.