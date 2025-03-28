Фуры застряли на российско-китайской границе в Приморье из-за снегопадов

Сложности с движением затрудняют доставку товаров и продукции через границу, сообщает местная пресса.
«Пассажиры жалуются на долгое ожидание в пробке, а фуры и грузовики, груженные товарами, не могут продолжить свой путь», — пишут очевидцы, добавляя, что снегопады стали причиной застревания транспортных средств.
Местные синоптики подтверждают, что осадки выпадали на протяжении последних трех дней, особенно на севере региона, что ухудшило ситуацию на ключевых автодорогах. Пробки затрудняют не только транспортировку товаров, но и передвижение туристов, оказавшихся в длительном ожидании.