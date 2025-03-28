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В Пермском крае зафиксировано первое в этом году нападение клеща

Первый случай нападения клеща на человека в Прикамье зарегистрировали специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Паразита обнаружила на себе жительница села Юсьва. Как выяснили врачи, в лес она не ходила. Предполагается, что клеща притащила на себе домашняя кошка, любительница погулять, где хочется.

Укушенной женщине поставили прививку иммуноглобулина, снятого с нее паукообразного проверили — возбудителей болезней не обнаружили. Тем не менее пострадавшей сельчанке назначили профилактическое лечение.

В этом году, как и ранее, первое нападение клещей зафиксировано в конце марта, когда в лесу появляются проталины. Весной 2024 года появление этих членистоногих было отмечено в это же время. Тогда к середине апреля было уже шестеро пострадавших.