На Челябинскую область надвигаются дожди: погода в последние выходные марта

Непосредственно в Челябинске в субботу переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти: ночью 1−6 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха 29 марта ночью минус 1−3, днем плюс 10−12. В воскресенье при переменной облачности без существенных осадков, ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 30 марта ночью от нуля до минус 2, днем плюс 11−13. В понедельник облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный с переходом на северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью плюс 1−3, днем плюс 8−10 градусов.