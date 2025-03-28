На Челябинскую область надвигаются дожди: погода в последние выходные марта

В течение ближайших дней регион останется под влиянием западной, северо-западной периферии антициклона.
«Но в воскресенье с юга приблизится фронтальная зона, перемещение которой по территории Южного Урала отметится небольшими и умеренными дождями», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
Из детализированного прогноза следует, что в субботу при переменной облачности без существенных осадков. Ветер южной четверти: ночью 1−6 м/с, днем 3−8 м/с, отдельные порывы до 11 м/с. Температура воздуха 29 марта ночью минус 1−6, в горах и низинах — до 9 градусов, днем плюс 8−13.
В воскресенье еще удержится переменная облачность, ночью без осадков, днем местами прошумят небольшие дожди. Ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 30 марта ночью от минус 4 до плюс 1, днем плюс 9−14.
В понедельник уже облачно, но с прояснениями, ночью небольшие, местами — умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью от нуля до плюс 5, днем плюс 7−12.
Непосредственно в Челябинске в субботу переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти: ночью 1−6 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха 29 марта ночью минус 1−3, днем плюс 10−12. В воскресенье при переменной облачности без существенных осадков, ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 30 марта ночью от нуля до минус 2, днем плюс 11−13. В понедельник облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный с переходом на северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью плюс 1−3, днем плюс 8−10 градусов.