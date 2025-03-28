Художник Слава Ptrk, автор тигриных граффити во Владивостоке, признан иноагентом

Об этом сообщает информационное агентство VLADIVOSTOK1.RU.
Слава Ptrk, который приехал во Владивосток в рамках своей резиденции в Центре современного искусства «Заря», был признан иноагентом за распространение ложной информации о политике российских властей и участие в создании материалов, поддерживающих позиции иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
«Художник также активно высказывался против специальной военной операции на Украине», — уточняет издание.
Во время своего пребывания в Приморье Слава Ptrk создал более 30 различных произведений, включая работы из серии «Полоса препятствий», выполненные на крутых и небезопасных лестницах города.
В настоящее время Слава Ptrk продолжает проживать за пределами Российской Федерации. Его творчество привлекло внимание благодаря ярким и социально заряженным произведениям, ставшим частью городского ландшафта Владивостока.