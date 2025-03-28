Художник Слава Ptrk, автор тигриных граффити во Владивостоке, признан иноагентом

Слава Ptrk, который приехал во Владивосток в рамках своей резиденции в Центре современного искусства «Заря», был признан иноагентом за распространение ложной информации о политике российских властей и участие в создании материалов, поддерживающих позиции иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.