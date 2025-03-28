Где в Петербурге будет не проехать в Ураза-байрам: названы адреса

Речь идет об участке Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также о Конном переулке от Малой посадской улицы до Кронверкского проспекта. С 7 до 10 утра на этих участках также введут полный запрет на передвижение транспорта. В этот период также будет не проехать по участкам Крестьянского переулка, Кронверкского проспекта и улицы Репищева, уточняет издание Online47.