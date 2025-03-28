Где в Петербурге будет не проехать в Ураза-байрам: названы адреса

«Вводится временное ограничение движения транспортных средств в период с 00.00 до 10.00 часов 30.03.2025 путем запрета остановки транспортных средств на участках автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
Речь идет об участке Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также о Конном переулке от Малой посадской улицы до Кронверкского проспекта. С 7 до 10 утра на этих участках также введут полный запрет на передвижение транспорта. В этот период также будет не проехать по участкам Крестьянского переулка, Кронверкского проспекта и улицы Репищева, уточняет издание Online47.
Напомним, что в Северной столице празднование Ураза-байрама состоится 30 марта. В праздник снимаются все ограничения, которых следовало придерживаться в течение последнего месяца.