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Где в Петербурге будет не проехать в Ураза-байрам: названы адреса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта, ФедералПресс. В центре Северной столицы перекроют движение в связи с праздником Ураза-байрам. Автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты и учитывать введенные ограничения.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вводится временное ограничение движения транспортных средств в период с 00.00 до 10.00 часов 30.03.2025 путем запрета остановки транспортных средств на участках автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Речь идет об участке Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также о Конном переулке от Малой посадской улицы до Кронверкского проспекта. С 7 до 10 утра на этих участках также введут полный запрет на передвижение транспорта. В этот период также будет не проехать по участкам Крестьянского переулка, Кронверкского проспекта и улицы Репищева, уточняет издание Online47.

Напомним, что в Северной столице празднование Ураза-байрама состоится 30 марта. В праздник снимаются все ограничения, которых следовало придерживаться в течение последнего месяца.